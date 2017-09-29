Референдум о независимости Каталонии: Мадрид мобилизует гвардию и полицию - изъяты бюллетени, урны, идут обыски

20 сентября Гражданская гвардия, которая по решению прокуратуры должна изымать все материалы, предназначенные для референдума, изъяла 10 млн бюллетеней, которые подготовили каталонские власти для проведения плебисцита, сообщает Newsru.com.

Судя по тому, что правом голоса в Каталонии обладают только 5 343 358 человек, власти автономии были готовы к подобным демаршам правительства Испании и заготовили в несколько раз больше бюллетеней, чем требуется.

Испания развертывает в автономии подкрепление из тысяч дополнительных полицейских. Национальная полиция, получившая указание от республиканских властей пресекать преступления против формы государственного правления, провела обыски в ряде правительственных учреждений Каталонии.

Были арестованы более десятка высокопоставленных каталонских чиновников, ответственных за организацию и проведение референдума. После этого тысячи людей прошли с маршем протеста к зданию Верховного суда в Барселоне, чтобы заявить о своем праве голосовать за независимость региона.

Как сообщает La Vanguardia, испанское Агентство по защите личных данных (AEPD) предупредило каталонцев, которые примут участие в подсчете голосов или станут членами избирательных комиссий запрещенного референдума, что их могут обвинить в нарушении закона о защите данных и подвергнуть штрафу в размере от 40 000 до 300 000 евро.

Так как референдум признан незаконным, то лица, принявшие участие в подсчете голосов, не могут считаться законными представителями властей, а выступают в качестве физических лиц, которые раскрывают личные данные граждан, вскрывая урны и просматривая бюллетени с указанием их личных данных.