В Эстонии женщины смогут выбирать себе место службы в любой воинской части

Проект соответствующего распоряжения подписал министр обороны Юри Луйк, по словам которого отправляющимся на добровольную службу в Силах обороны женщинам будет предоставляться большая свобода выбора места службы.

Целью новой меры является расширение возможностей привлечь женщин на службу в Силы обороны в тех же структурных подразделениях, что и для призывников-мужчин, пояснил Луйк.

В следующем году в Силы обороны смогут пойти на срочную службу до 108 женщин.

В 2019 году в Первой пехотной бригаде на срочную службу смогут пойти максимум 39 женщин, во Вторую пехотную бригаду 29, в Разведцентр две, в подразделения военно-морского флота четыре, в штабной и связной батальон семь, в военную полицию 15 и в тыловую службу 12.

С 2013 года, когда женщины в Эстонии получили официальную возможность пройти срочную службу, численность женщин в Силах обороны удвоилась — в 2013 году их было 15, а в 2016 — 33. В этом году на срочную службу могут пойти 91 женщина, к нынешнему времени этой возможностью воспользовались 27.

В 2019 году общая численность призывников в Силы обороны Эстонии может достигнуть 3200 человек.