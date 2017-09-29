Какой ужас: в Латвии присматривающий за детьми молодой человек пытался изнасиловать девятилетнюю девочку

12 сентября сигулдский участок Госполиции получил заявление от семьи, в которой против несовершеннолетней девочки были совершены действия сексуального характера, сообщает портал Rus.TVNET.

Родители рассказали, что вечером 9 сентября оставили двух детей под присмотром знакомого. Он играл с девятилетней девочкой, щекотал ее и начал раздевать, выполняя действия сексуального характера.

Девочка, осознав ситуацию, начала громко кричать, поэтому подростку пришлось прервать занятие. В это время на месте событий находился брат девочки, который спал в соседней комнате.

25 сентября полиция задержала молодого человека 1992 года рождения, который ранее в поле зрения стражей порядка не попадал.