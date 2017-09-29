Квартирное товарищество может запретить курить в окно

Всё чаще в Министерство социальных дел обращаются люди с проблемой - курят соседи, а дым от сигарет поднимается в их квартиру. Как пояснила в интервью программе "Подробности" на "Радио 4" специалист отдела здоровья населения Министерства социальных дел Айве Теллинг, закон запрещает курение в местах общественного пользования, таких как подъезды и общие балконы, но не запрещает людям курить в собственной квартире, пишет rus.err.ee.

Хотя этой возможностью мало пользуются, но пункт о запрете курения на балконе или в окно можно занести в устав квартирного товарищества, отметила Теллинг.