Будьте бдительны! Совершая покупки в интернете можно стать жертвой мошенников

Глава европейского центра консультаций по вопросам защиты прав потребителей Кристина Ваксмаа поделилась в сюжете передачи советами, которыми не стоит пренебрегать, если вы решили приобрести что-либо в интернете.

«Нужно проверить, с кем вы совершаете сделку. Является ли эта сделка внутригосударственной, осуществляется ли она в пределах ЕС, какое название у фирмы и как с ней связать», - отмечает Ваксмаа.

По ее словам, зачастую на мошеннических сайтах не указывается ни название фирмы, ни даже адрес электронной почты. Ваксмаа не советует ничего приобретать на таких сайтах.