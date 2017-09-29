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Будьте бдительны! Совершая покупки в интернете можно стать жертвой мошенников

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Жители Эстонии активно совершают покупки в интернете. Однако, покупки в Сети сопровождаются риском наткнуться на мошенников, сообщает передача Reporter.

Глава европейского центра консультаций по вопросам защиты прав потребителей Кристина Ваксмаа поделилась в сюжете передачи советами, которыми не стоит пренебрегать, если вы решили приобрести что-либо в интернете.

«Нужно проверить, с кем вы совершаете сделку. Является ли эта сделка внутригосударственной, осуществляется ли она в пределах ЕС, какое название у фирмы и как с ней связать», - отмечает Ваксмаа.

По ее словам, зачастую на мошеннических сайтах не указывается ни название фирмы, ни даже адрес электронной почты. Ваксмаа не советует ничего приобретать на таких сайтах.

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