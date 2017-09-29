Наркоторговцев, купивших в Таллинне 800 таблеток экстази, отправили за решетку

Согласно обвинению, 27-летний Тойво неоднократно приобретал в Таллинне вместе с подельниками экстази в больших количествах. С Тойво в различное время сотрудничали 22-летний Янари, 20-летний Мярт, 27-летний Кевин, 20-летний Хендрик и 18-летний Мартин.

Всего Тойво вместе с подельниками приобрели 800 таблеток экстази, которые в Вильянди продали другим людям. Также некоторые из обвиняемых перепродавали в Вильянди и амфетамин в больших количествах.

Трое из обвиняемых ранее уже наказывались в уголовном порядке.

Восемь обвиняемых были приговорены к условному сроку, продолжительность которого колеблется от года до четырех лет с испытательными сроками от 18 месяцев до четырех лет.

Два обвиняемых были отправлены в тюрьму. Один из них с учетом ранее непогашенного срока проведет за решеткой два года, а другой из трех лет и шести месяцев тюремного заключения сразу проведет за решеткой шесть месяцев, остальной срок будет условным.

Еще один обвиняемый с учетом ранее непогашенного наказания был приговорен к году и почти трем месяцам тюрьмы, что было заменено 448 часами общественно полезных работ.

Во время испытательного срока все обвиняемых будут находится под контролем. Они не имеют право хранить или употреблять наркотики или психотропные вещества.

Также обвиняемые должны будут покрыть расходы на производство от 795 до 1787 евро.