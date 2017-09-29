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Карилайд: афера в Таллиннском порту была возможна благодаря покровительству некоторых политиков

Rus.Postimees.ee
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Яанус Карилайд. | ФОТО: Liis Treimann

Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд отметил, что очень рад, что дело о коррупции в Таллиннском порту было передано в суд и вскоре общественность узнает, какую роль в нем сыграла Партия реформ.

Карилайд также выразил надежду на то, что в ходе судебного процесса будет приоткрыта завеса тайны и жители Эстонии узнают все обстоятельства коррупционной схемы, обошедшейся в 4 миллиона евро. Но куда более интересно будет узнать, какую роль в этом сыграла на тот момент правящая Партия реформ. «Афера, длившаяся 10 лет, стала возможной лишь благодаря политической поддержке или покровительству. Это очевидно, что там четко просматривается политический след», - сказал Карилайд.

Карилайд напомнил, что все это время в совете Таллиннского порта заседали реформисты и даже когда Кальюранда и Кийля хотели заменить другими кандидатами, именно реформисты оказали им поддержку. «Вячеслав Леэдо признался в суде, что в 2014 году, член правления Таллиннского порта, реформист Аллан Кийль просил у него 4 миллиона взамен на нужное политическое решение. Таким образом, не сложно понять, как коррупция могла процветать там столько лет», - сказал Карилайд.

Политик также выразил надежду на то, что суд разберется во всех деталях этого громкого дела и все виновные будут привлечены к ответственности: «Очевидно, что за всем этим стоит Партия реформ и время покажет, как нынешнее руководство отнесется к судебному решению и какие выводы сделает».

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