Один из банков в Эстонии будет переименован
29 сентября 2017 г., 18:59
С понедельника банк Krediidipank будет переименован в Coop Pank, а финансовое учреждение Krediidipanga Liisingu AS получит новое название Coop Liising.
Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба банка, напомнив, что изменится и адрес его домашней страницы.
Крупнейшая группа предприятий розничной торговли в Эстонии Coop в январе 2017 года купила акции эстонского Кредитного банка, который находился в собственности Банка Москвы.
Как пояснила тогда же пресс-служба группы, благодаря этой сделке банковские услуги станут более доступны для жителей сельской местности в Эстонии. Вместе с Coop Eesti пакет акций приобрел и банк Inbank, который внесет свой вклад в развитие нового банка в качестве консультанта и финансового инвестора.