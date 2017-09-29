Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Один из банков в Эстонии будет переименован

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Офис Krediidipank в Таллинне. | ФОТО: Арно Саар/Õhtuleht

С понедельника банк Krediidipank будет переименован в Coop Pank, а финансовое учреждение Krediidipanga Liisingu AS получит новое название Coop Liising.

Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба банка, напомнив, что изменится и адрес его домашней страницы.

Крупнейшая группа предприятий розничной торговли в Эстонии Coop в январе 2017 года купила акции эстонского Кредитного банка, который находился в собственности Банка Москвы.

Как пояснила тогда же пресс-служба группы, благодаря этой сделке банковские услуги станут более доступны для жителей сельской местности в Эстонии. Вместе с Coop Eesti пакет акций приобрел и банк Inbank, который внесет свой вклад в развитие нового банка в качестве консультанта и финансового инвестора.

Наверх