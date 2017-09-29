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Эстонский пловец попался на допинге

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Sports.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Caro/Sorge/Scanpix

Эстонское антидопинговое агенство и Эстонский союз пловцов сообщили, что допинг-тест одного из молодых спортсменов оказался положительным. Для выяснения обстоятельств случившегося было проведено расследование, пишет Postimees.

18 июня на Чемпионате Эстонии допинг-тест молодого пловца оказался положительным. В ходе расследования были выслушаны объяснения пловца и его представителя, а также состоялось заседание Дисциплинарной коллегии.

Дисциплинарная коллегия в конце сентября вынесла решение, которое было передано спортсмену. Решение не будет обнародовано до 21 октября 2017 года, когда пройдет срок для подачи апелляции.

Поскольку речь идет о несовершеннолетнем спортсмене, имя его не раскрывается.

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