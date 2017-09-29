Эстонский пловец попался на допинге

Эстонский пловец попался на допинге5
29 сентября 2017 г., 19:16
Эстонское антидопинговое агенство и Эстонский союз пловцов сообщили, что допинг-тест одного из молодых спортсменов оказался положительным. Для выяснения обстоятельств случившегося было проведено расследование, пишет Postimees.
18 июня на Чемпионате Эстонии допинг-тест молодого пловца оказался положительным. В ходе расследования были выслушаны объяснения пловца и его представителя, а также состоялось заседание Дисциплинарной коллегии.
Дисциплинарная коллегия в конце сентября вынесла решение, которое было передано спортсмену. Решение не будет обнародовано до 21 октября 2017 года, когда пройдет срок для подачи апелляции.
Поскольку речь идет о несовершеннолетнем спортсмене, имя его не раскрывается.