Эстонский пловец попался на допинге

18 июня на Чемпионате Эстонии допинг-тест молодого пловца оказался положительным. В ходе расследования были выслушаны объяснения пловца и его представителя, а также состоялось заседание Дисциплинарной коллегии.

Дисциплинарная коллегия в конце сентября вынесла решение, которое было передано спортсмену. Решение не будет обнародовано до 21 октября 2017 года, когда пройдет срок для подачи апелляции.

Поскольку речь идет о несовершеннолетнем спортсмене, имя его не раскрывается.