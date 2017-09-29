Юри Ратас: саммит в Таллинне выполнил свою основную задачу

«Мне кажется, что на самом деле этот вопрос даже больше не обсуждается — надо ли идти дальше в этой сфере, нужно ли развивать сотрудничество, готовы ли государства взаимодействовать в этой области. Это все же достаточно понятно всем, что это необходимо, что это рекомендуется», - сказал Ратас, подводя итоги встречи.

«По-моему, главной мыслью встречи и было то, что все руководители сегодня заявили, что нам нужна инфраструктура, что мы нуждаемся в конкретных правилах, в позитивном отношении к теме, открывающем все двери — мне кажется, что все это на сегодня у нас есть в полной мере», - добавил Ратас.

Премьер-министр при этом признал, что в деталях взгляды государств все же во многом различаются.

На завершившемся в пятницу в Таллинне саммите лидеры стран ЕС подтвердили свою готовность двигаться дальше в развитии цифровой Европы.