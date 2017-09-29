Путешественник добрался из Москвы в Петербург на велосипеде

Первую часть маршрута до Твери велотурист решил проделать на поезде «Ласточка», чтобы избежать трафика. Ежедневно Руденко проезжал около 140 километров. Питался в придорожных кафе у трассы, а также перекусывал шоколадом и газировкой во время движения.

По словам путешественника, никаких проблем с гигиеной в пути нет. Каждый 30-50 километров на трассе встречается душ.

При этом турист отметил, что прилегающие к автодороге территории очень загрязнены. «Вся трасса завалена бутылками с желтой жидкостью, следует отдать должное дальнобойщикам: справляют нужду на ходу и выбрасывают в окно. Когда едешь на машине, этого не замечаешь. На велосипеде же я рассмотрел все подробно, бутылками усыпан буквально каждый метр трассы», — говорит Руденко.

Мужчина также столкнулся с проблемой при поисках места для ночлега. По его словам, ему приходилось проезжать по 40-50 километров, чтобы найти приемлемую локацию.

В дорогу путешественник взял два комплекта одежды, насос, 47 заплаток и тюбик клея, связку запасных спиц, две запасных камеры, выжимку для цепи и другие инструменты. В путь он отправился на обычном дорожном велосипеде экономкласса.