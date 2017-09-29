Видео: выпущен самый дорогой чехол для iPhone X
29 сентября 2017 г., 21:07
Компания Gray International, расположенная в Сингапуре, представила лимитированную коллекцию чехлов, предназначенных для флагманского iPhone X. Стоимость их превышает цену самого гаджета, и составляет 1,3 тысячи долларов, передает HighSnobiety.
Производитель позиционирует свои чехлы, как самые дорогие из производимых в мире, пишет "Корреспондент".
Изготовлены они из цельного титанового слитка. Металл этот используется, в том числе, в аэрокосмической промышленности. А обработка его пламенем помогает достичь уникального оттенка.
Прочный материал чехла призван защитить гаджет от механических повреждений при падениях.