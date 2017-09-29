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Видео: выпущен самый дорогой чехол для iPhone X

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Компания Gray International, расположенная в Сингапуре, представила лимитированную коллекцию чехлов, предназначенных для флагманского iPhone X. Стоимость их превышает цену самого гаджета, и составляет 1,3 тысячи долларов, передает HighSnobiety.

Производитель позиционирует свои чехлы, как самые дорогие из производимых в мире, пишет "Корреспондент".

Изготовлены они из цельного титанового слитка. Металл этот используется, в том числе, в аэрокосмической промышленности. А обработка его пламенем помогает достичь уникального оттенка.

Прочный материал чехла призван защитить гаджет от механических повреждений при падениях.

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