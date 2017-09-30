Фото: романтичная квартира в темных тонах
30 сентября 2017 г., 10:10
Конечно, зарубежные интерьеры в специализированных изданиях смотрятся гораздо лучше, чем большинство выставленных на продажу. Но и в их глянцевой красоте можно найти что-то полезное для воплощения в своем доме.
Интерьеры даже в темной цветовой гамме могут быть романтичными и перед нами — отличное этому доказательство, пишет Pufikhomes.com.
Фото: pufikhomes.com
Кровать с балдахином посреди комнаты, красный диван цвета любви, книги, небрежно раскиданные по всему дому, зеркала в золотом обрамлении и немножечко винтажа. Здесь живет девушка, но женственность этого жилья какая-то особая, творческая, притягательная.
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