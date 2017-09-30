Фото: романтичная квартира в темных тонах

Интерьеры даже в темной цветовой гамме могут быть романтичными и перед нами — отличное этому доказательство, пишет Pufikhomes.com.

Фото: pufikhomes.com

Кровать с балдахином посреди комнаты, красный диван цвета любви, книги, небрежно раскиданные по всему дому, зеркала в золотом обрамлении и немножечко винтажа. Здесь живет девушка, но женственность этого жилья какая-то особая, творческая, притягательная.

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