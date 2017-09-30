Сенаторы пожаловались на неспешность Трампа в вопросе антироссийских санкций

"Мы понимаем, что это сложный закон, но пора уже начинать действовать", - говорится в письме, подписанном сенаторами Джоном Маккейном и Беном Кардином.

В документе отмечается, что администрация Трампа должна была к 1 октября определить параметры, по которым будут определяться лица, которые потенциально могут попасть под ограничения за сотрудничество с Россией в секторах оборонной промышленности и информационной безопасности. К настоящему моменту нет никаких оснований полагать, что американские власти успеют решить этот вопрос к положенному сроку, пишет Newsru.com.

"Действия Конгресса и ваша подпись послали жесткий сигнал России и другим странам, которые посмели вмешаться в нашу демократию. Теперь же необходимо, чтобы ваша администрация реализовала положения этого закона в полнейшей мере, чтобы защитить американские интересы", - подчеркивается в письме Маккейна и Кардина.

Отметим, что Трамп подписал закон 2 августа, назвав его при этом ущербным. Он подчеркнул, что санкции за вмешательство России в выборы в США "противоречат Конституции" и что "они вредят интересам союзников США в Европе". Тем не менее, Трамп все же подписал законопроект "ради национального единства".

Законопроект под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" подразумевает сокращение срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку.

Кроме того, согласно проекту закона, отмена санкций отныне потребует новой процедуры. Президент Трамп, если ему захочется отменить санкции в отношении какого-либо человека или компании, должен будет просить разрешения конгресса, убедительно обосновав свою просьбу.