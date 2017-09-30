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Что предпочесть - ванну или душевую кабину?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: syndyk.by

Большинство небольших ванных комнат сегодня лишаютсясвоего основного функционального предмета - ванной, пишет Syndyk.by. Обычно это происходит из-за экономии места.

Большинство молодых семей устанавливают душевые кабины или делают стеклянное ограждение с душевой системой. Это позволяет сэкономить чуть-чуть места, но забирает несколько функциональных возможностей из ванной комнаты. Например, если у вас маленький ребенок, то для него придется купить переносную ванночку. Да и вы уже никогда не сможете расслабиться и полежать в ванне с пеной, устроив себе спа на дому.

Syndyk собрал 48 вариантов ванных комнат! В подборке фотографий самые разнообразные варианты. Тут и полноценные ванные комнаты, и интерьер ванной в мансарде, и просто душевые кабины, и большие дорогие ванные комнаты. В общем, наслаждайтесь, смотрите внимательно на детали и придумывайте свой идеальный проект ванной комнаты.

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