Что предпочесть - ванну или душевую кабину?

Большинство молодых семей устанавливают душевые кабины или делают стеклянное ограждение с душевой системой. Это позволяет сэкономить чуть-чуть места, но забирает несколько функциональных возможностей из ванной комнаты. Например, если у вас маленький ребенок, то для него придется купить переносную ванночку. Да и вы уже никогда не сможете расслабиться и полежать в ванне с пеной, устроив себе спа на дому.

Syndyk собрал 48 вариантов ванных комнат! В подборке фотографий самые разнообразные варианты. Тут и полноценные ванные комнаты, и интерьер ванной в мансарде, и просто душевые кабины, и большие дорогие ванные комнаты. В общем, наслаждайтесь, смотрите внимательно на детали и придумывайте свой идеальный проект ванной комнаты.