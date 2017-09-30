Каталонский министр спорта допустил переход "Барселоны" в чемпионат Англии, Италии или Франции

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными, пишет Newsru.com.

"Пока неизвестно, что станет с профессиональными клубами, в частности с "Барселоной". В случае независимости каталонские клубы, выступающие в чемпионате Испании, должны будут решить, где они хотят играть: в испанской лиге или в чемпионатах соседних стран, таких как Италия, Франция или Англия. Как только клубы придут к решению, начнутся переговоры с федерациями с целью организации их выступления в выбранном чемпионате", - сказал Фигерас в интервью Gazetta dello Sport .

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде, обращает внимание "Р-Спорт".