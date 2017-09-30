Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Каталонский министр спорта допустил переход "Барселоны" в чемпионат Англии, Италии или Франции

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: PAU BARRENA/AFP/Scanpix

После референдума о независимости Каталонии футбольные клубы, к примеру "Барселона", "Эспаньол" и "Жирона" сами решат в каком из европейских чемпионатов им выступать, заявил министр спорта региона Жерар Фигерас.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными, пишет Newsru.com.

"Пока неизвестно, что станет с профессиональными клубами, в частности с "Барселоной". В случае независимости каталонские клубы, выступающие в чемпионате Испании, должны будут решить, где они хотят играть: в испанской лиге или в чемпионатах соседних стран, таких как Италия, Франция или Англия. Как только клубы придут к решению, начнутся переговоры с федерациями с целью организации их выступления в выбранном чемпионате", - сказал Фигерас в интервью Gazetta dello Sport.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде, обращает внимание "Р-Спорт".

Наверх