Украина обвинила Россию в размещении войск на территории Белоруссии после учений "Запад-2017"

Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава генштаба Украины Виктор Муженко. Ранее в Литве возмутились тем, что РФ и Белоруссия во время учений отрабатывали действия в условиях конфликта с НАТО и странами Балтии, пишет Newsru.com.

По словам Муженко, Россия обманула, когда сообщила о том, что весь личный состав ВС РФ и вся военная техника, задействованная в масштабных учениях, покинули страну. Он подчеркнул, что в Россию после учений вернулись только "несколько подразделений" военнослужащих и военная авиация, передает Reuters.

"Однако мы все понимаем, что 300-400 км для авиации - это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время", - пояснил Муженко. Он добавил, что ?после учений на территории Белоруссии осталось очень много российских военных и военной техники.

На днях глава Минобороны Литвы Раймундас Карболис заявил, что в ходе военных учений "Запад-2017" российские и белорусские военные отрабатывали действия в условиях конфликта с НАТО и странами Балтии и провели на границе с Литвой реальную бомбардировку.

Он подчеркнул, что "Россия становится все более серьезной угрозой для стран Балтии и НАТО в целом". "Во-первых, агрессия России подчеркивалась все время - как во время, так и при подготовке к учениям. Кроме того, информация, предоставленная во время учений, скорее всего, носит дезинформационный характер. В-третьих, во время учений произошла симуляция нападения на все страны Балтии", - перечислил Карболис.

В Вильнюсе констатировали: "Реальная ситуация не улучшается, российские военные силы не ослабевают, вооружение нарастает. Россия остается актуальной задачей НАТО. Цели наших национальных оборонных институтов - дальнейшее сотрудничество с НАТО и повышение устойчивости общества".

Ранее свое недовольство "агрессивным и наступательным характером" российских учений "Запад-2017" выражала президент Литвы Даля Грибаускайте. На встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерришем она заявила, что учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества. В начале 2017 года Грибаускайте называла учения "Запад-2017" подготовкой к войне.

В то же время президент РФ Владимир Путин остался доволен маневрами. "В ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров", - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили с 14-го по 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России при участии 12,7 тысячи военнослужащих.