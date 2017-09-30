Отдыхай в Эстонии: Меркель заснула во время речи Керсти Кальюлайд

Издание опубликовало на своем сайте фотографию и видео, где сидящая рядом с финским президентом Юха Сипиля канцлер ФРГ Ангела Меркель задремала во время речи президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Стоит отметить, что в знак солидарности к Меркель присоединился и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Журналисты Iltalehti забыли упомянуть, что у лидеров ЕС был довольно плотный рабочий график.