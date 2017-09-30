В Германии задержали предполагаемого вымогателя, отравлявшего детское питание

Немецкая полиция задержала в районе Тюбингена предполагаемого преступника, которого разыскивали по делу об отравлении детского питания в одном из супермаркетов города Фридрихсхафена на юге Германии. Об этом сообщил в Констанце официальный представитель местных правоохранительных органов, пишет DW.com.

В питание для младенцев подмешан этиленгликоль

В середине сентября неизвестный вымогатель отправил руководству ведущих торговых сетей ФРГ, включая Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Rossman и DM, послание с требованием выкупа. По данным газеты Bild, в письме была указана сумма 10 млн евро.

В четверг, 28 сентября, стало известно, что правоохранительные органы федеральной земли Баден-Вюртемберг ведут розыск вымогателя, который отравил детское питание в супермаркете Фридрихсхафена. В магазине были обнаружены баночки с детским питанием, в которое был подмешан этиленгликоль. Если эта токсичная жидкость попадет в организм человека, она может привести к необратимым изменениям и даже летальному исходу.

Злоумышленник, по данным следствия, требует крупный выкуп и угрожает добавить этиленгликоль еще к 20 наименованиям продукции, предназначенной для продажи не только в магазинах Германии, но и за пределами страны. Отравленная продукция поступила в торговую сеть 23 сентября, но, как заверила полиция, никто из покупателей еще не успел приобрести ее.

Полиция попросила население о помощи

Правоохранительные органы решили обратиться за помощью к населению и распространили фоторобот подозреваемого. На вид ему около 50 лет. Он - спортивного телосложения, одет в темную куртку и светлую шапку. На снимке видно, что мужчина носит очки, но в полиции полагали, что это - часть его маскировки.

И вот, результат полицейской операции - задержан мужчина, приметы которого совпадают с фотороботом. Сотрудники специальной комиссии, созданной для расследования громкого дела, действовали с подачи местных жителей, передавших полицейским информацию о подозрительном человеке. После допроса задержанного полиция сообщила, что у них в руках - предполагаемый преступник.