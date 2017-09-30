В субботу в Таллинне открывается выставка инновационных технологий

Об этом BNS сообщили в оргкомитете саммита, отметив, что на открывающейся в субботу утром в Таллинне выставке будут представлены самые передовые европейские инновации из пяти ключевых областей.

„ На выставке гости смогут увидеть 5G-решения для управления техникой на расстоянии, которые могут изменить будущее в области производства и развлечений. Представлен прототип беспилотного автомобиля Audi, который презентовали общественности всего две недели назад. Еще можно увидеть сердце, распечатанное на 3D-принтере», - рассказал об экспонатах выставки советник по цифровым решениям председательства Эстонии в Совете Европейского союза Валдек Лаур.

Выставка будет открыта в субботу в палатке во дворе Kultuurikatel для всех желающих с 11 до 17 часов.

Попасть на выставку можно как по стороны бульвара Мере, так и со стороны Километра культуры или порта. Во двор можно попасть со стороны трубы. Посещение выставки бесплатно.