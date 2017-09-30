В субботу в Таллинне открывается выставка инновационных технологий

В рамках мероприятий цифрового саммита ЕС, который в четверг и пятницу состоялся в Таллинне при участии лидеров 26 стран Европейского Союза, организована экспозиция инновационных технологий Tallinn Digital Summit Expo.
Об этом BNS сообщили в оргкомитете саммита, отметив, что на открывающейся в субботу утром в Таллинне выставке будут представлены самые передовые европейские инновации из пяти ключевых областей.
„ На выставке гости смогут увидеть 5G-решения для управления техникой на расстоянии, которые могут изменить будущее в области производства и развлечений. Представлен прототип беспилотного автомобиля Audi, который презентовали общественности всего две недели назад. Еще можно увидеть сердце, распечатанное на 3D-принтере», - рассказал об экспонатах выставки советник по цифровым решениям председательства Эстонии в Совете Европейского союза Валдек Лаур.
Выставка будет открыта в субботу в палатке во дворе Kultuurikatel для всех желающих с 11 до 17 часов.
Попасть на выставку можно как по стороны бульвара Мере, так и со стороны Километра культуры или порта. Во двор можно попасть со стороны трубы. Посещение выставки бесплатно.