Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В субботу в Таллинне открывается выставка инновационных технологий

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Eero Vabamägi

В рамках мероприятий цифрового саммита ЕС, который в четверг и пятницу состоялся в Таллинне при участии лидеров 26 стран Европейского Союза, организована экспозиция инновационных технологий Tallinn Digital Summit Expo.

Об этом BNS сообщили в оргкомитете саммита, отметив, что на открывающейся в субботу утром в Таллинне выставке будут представлены самые передовые европейские инновации из пяти ключевых областей.

„ На выставке гости смогут увидеть 5G-решения для управления техникой на расстоянии, которые могут изменить будущее в области производства и развлечений. Представлен прототип беспилотного автомобиля Audi, который презентовали общественности всего две недели назад. Еще можно увидеть сердце, распечатанное на 3D-принтере», - рассказал об экспонатах выставки советник по цифровым решениям председательства Эстонии в Совете Европейского союза Валдек Лаур.

Выставка будет открыта в субботу в палатке во дворе Kultuurikatel для всех желающих с 11 до 17 часов.

Попасть на выставку можно как по стороны бульвара Мере, так и со стороны Километра культуры или порта. Во двор можно попасть со стороны трубы. Посещение выставки бесплатно.

Наверх