Больше серьезных ограничений движения из-за европейских мероприятий в Таллинне не будет

Крупнейшее мероприятие в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС прошло без серьезных инцидентов для полиции, больше в Таллинне таких масштабных ограничений дорожного движения осенью не будет, заверили в полиции.
Префект Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что встреча на высшем уровне по цифровым технологиям была последним мероприятием, которое повлекло серьезные ограничения в дорожном движении, пишет rus.err.ee.
"В октябре и ноябре пройдут отдельные мероприятия, которые не окажут значительного влияния на организацию дорожного движения, и обычный для осени ритм сможет восстановиться", – сказал он.
Во время встречи на высшем уровне в Таллинне безопасность обеспечивали почти 800 полицейских.
Успешному проведению встречи способствовали и участники дорожного движения, которые руководствовались рекомендациями полиции и отнеслись с пониманием к установленным ограничениям.