Больше серьезных ограничений движения из-за европейских мероприятий в Таллинне не будет

Префект Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что встреча на высшем уровне по цифровым технологиям была последним мероприятием, которое повлекло серьезные ограничения в дорожном движении, пишет rus.err.ee.

"В октябре и ноябре пройдут отдельные мероприятия, которые не окажут значительного влияния на организацию дорожного движения, и обычный для осени ритм сможет восстановиться", – сказал он.

Во время встречи на высшем уровне в Таллинне безопасность обеспечивали почти 800 полицейских.

Успешному проведению встречи способствовали и участники дорожного движения, которые руководствовались рекомендациями полиции и отнеслись с пониманием к установленным ограничениям.