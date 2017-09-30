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Больше серьезных ограничений движения из-за европейских мероприятий в Таллинне не будет

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Крупнейшее мероприятие в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС прошло без серьезных инцидентов для полиции, больше в Таллинне таких масштабных ограничений дорожного движения осенью не будет, заверили в полиции.

Префект Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что встреча на высшем уровне по цифровым технологиям была последним мероприятием, которое повлекло серьезные ограничения в дорожном движении, пишет rus.err.ee.

"В октябре и ноябре пройдут отдельные мероприятия, которые не окажут значительного влияния на организацию дорожного движения, и обычный для осени ритм сможет восстановиться", – сказал он.

Во время встречи на высшем уровне в Таллинне безопасность обеспечивали почти 800 полицейских.

Успешному проведению встречи способствовали и участники дорожного движения, которые руководствовались рекомендациями полиции и отнеслись с пониманием к установленным ограничениям.

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