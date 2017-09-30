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В Мустамяэ сдается квартира на очень странных условиях

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Правила проживания в съемной квартире, как правило, диктует наймодатель. Но условия некоторых собственников, прямо скажем, удивляют, пишет портал Kodu.

Например, владелец квартиры на улице Эхитаяте в Мустамяэ требует, чтобы один из нанимателей непременно был женщиной, потому что наймодатель и сам любит чистоту и оценит способность ее поддерживать.

Для съемщика, которого, как надеется собственник, он выберет из многих претендентов, уборка должна быть приятным хобби, а не утомительной обязанностью.

Со своей стороны, хозяин предлагает недешевую квартиру с белоснежной глянцевой кухонной мебелью с гранитной раковиной и керамической плитой.

Домашние животные и курение в этой квартире, конечно, не допускаются. Ежемесячная  плата составляет 400 евро.

Неужели владелец квартиры уверен, что чистоту в доме может поддерживать только женщина? Не иначе - дискриминация по половому признаку!

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