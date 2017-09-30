Обитателей эстонских тюрем ожидает неприятный сюрприз

Ранее в тюрьмах разрешалось курить во время прогулок и до трех сигарет в день, сообщает Министерство юстиции. Согласно новому распорядку, в тюрьму запрещено проносить табачные изделия, предназначенные для курения.

«Запрет на курение в тюрьмах направлен как на защиту здоровья самих заключенных и арестованных, так и персонала тюрем, а также на обеспечение безопасности и порядка», - сообщил министр Рейнсалу в переданном пресс-релизе.

Министр подчеркнул, что курение нельзя относить к числу основных прав человека, в то же время государство должно обеспечить, чтобы персонал тюрем и заключенные не оставались бы в положении, при котором у них нет возможности избежать вдыхания табачного дыма, а в нынешних условиях это сделать невозможно.

«Каждый имеет право находиться в жилой и рабочей среде, свободной от табачного дыма», - отметил Рейнсалу.

«Запрет на курение в тюрьмах распространяется как на заключенных, арестованных, так и на обслуживающий персонал в целях охраны здоровья, а также безопасности и обеспечения порядка», - говорится в распространенном заявлении министра.

Все табачные изделия и связанные с ними товары для курения, в том числе спички, включат в список запрещенных изделий.

Для мотивации отказа от курения некурящим будет предоставляться большее время для занятия спортом и просмотра телевидения, им будет предлагаться дополнительная здоровая пища, возможность дополнительно покупать в магазинах продукты питания.