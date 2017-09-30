Фото: квартира с отдельным входом и веселым унитазом готова к въезду новых хозяев

Эта необычная трехкомнатная квартира находится на тихой улице Винди в столичном районе Кристийне. Похоже, что продавец квартиры очень любит яркие цвета: посмотрите, какие насыщенные тона выбраны для стен двух комнат в этой квартире!

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В просторной кухне - одна темная стена и яркая мебель с бытовой техникой.

Фото: KV.EE

Жаль, правда, что на потолке пенопластовые панели в офисном стиле, зато смотрите - какая прелесть: окно, к которому ведут ступеньки! Редко где увидишь подобное.

Фото: KV.EE

В большой ванной комнате вас встречает улыбающийся... унитаз.

Фото: KV.EE

А вот как выглядят остальные помещения квартиры и, главное, как расположен отдельный вход, вы увидите на странице KV.EE.