Директор по персоналу предупреждает: Facebook может оставить вас без работы

Современные охотники за головам», рассказывает директор по персоналу Tele2 Хелена Эверт, при оценке возможных кандидатов на должность все чаще интересуются, чем потенциальные сотрудники занимаются в социальных сетях.
Так чего же не стоит делать, если вы хотите устроиться на работу?
Законы в нашей стране не запрещают работодателям собирать информацию о кандидатах из открытых источников, к которым относятся и социальные сети, объясняет Эверт: «Однако если такой сбор проводится, то об этом обязательно должны известить и самого претендента на рабочее место».
«Обычно рекруты, подбирающие персонал, в первую очередь заглядывают в LinkedIn. Что касается Facebook, Twitter и Instagram, то эти социальные сети позволяют получить первое впечатление о шкале ценностей кандидата на должность и его совместимости с принципами предприятия. И если будут выявлены какие-то несоответствия, то они могут сыграть роковую роль в решении о принятии на работу», – подчеркивает Эверт.
«Даже если у вас приватный профиль пользователя, всегда следует иметь в виду, что при размещении записи владелец аккаунта не может осуществлять реальный контроль над тем, кто и как будет в дальнейшем использовать его фото и записи», – отмечает директор по персоналу Tele2.
Чего не стоит делать в социальных сетях
По сведениям Эверт, последнее время собеседования все чаще проводятся дистанционно с помощью компьютера, а не с глазу на глаз. «При таком способе общения к работодателю волей-неволей поступает неполная информация, а данные, полученные из социальных сетей, могут сыграть решающую роль в принятии решения о предоставлении работы», – предупреждает Эверт.
- Не очерняйте своего работодателя
Не стоит очернять настоящего или прошлого работодателя – ни во время собеседования, ни в социальных сетях. Ведь ваш потенциальный работодатель резонно может предположить: раз вы так легко готовы опорочить свое нынешнее начальство, то такая же участь, скорее всего, ждет и его.
Причем неуважительное отношение к вышестоящим может проявиться не только в неоднозначных текстовых комментариях, но и в пересылке неподходящих фото, лайках, дизлайках и т.п. К этой категории относятся также всевозможные шутливые изображения, которые с юмором показывают, насколько глуп или нелеп работодатель либо непосредственный начальник. Такие двусмысленные шутки не останутся не замеченными, ведь в каждой из них наверняка есть и доля правды.
- Не делайте оскорбительные комментарии
Нападки на почве расовой, религиозной или какой-то еще принадлежности абсолютно недопустимы. В конце концов, их автор представляет в интернете не только себя лично, но также и свое предприятие – и никакая фирма не захочет, чтобы у кого-то она могла ассоциироваться с подобными высказываниями своего сотрудника.
- Не выкладывайте непристойные снимки
Совет здесь простой: не публикуйте снимки, которые не стоит видеть вашим родителям или начальнику. Даже адресованные на приватный аккаунт. Разумеется, вы не должны изображать из себя кого-то. Вовсе необязательно выставлять на всеобщее обозрение собственную персону, выползающую в пятницу из бара на карачках. Может быть, разумнее показать себя с положительной стороны? Например, рассказать о своем хобби.