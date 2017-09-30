Педагоги из Ласнамяэ обменялись опытом с петербургскими коллегами

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, пояснив, что в ходе визита петербургские педагоги представили новейшие разработки в области преподавания.

Встреча педагогов в Санкт-Петербурге./ Lasnamäe linnaosavalitsus

В лицее номер 373 учителя Ласнамяэ ознакомились с масштабной программой внеурочной деятельности. Главная цель программы "Интеллект+" - дать детям бесплатную возможность для раскрытия их талантов. Для этого каждый ребенок обязан участвовать в определенном количестве внеурочных занятий в неделю (вокал, танцы, робототехника, искусство и другие), которые проходят наравне с обычными уроками в стенах лицея.

Представители районной управы Ласнамяэ также посетили недавно открытый в Московском районе современный социальный центр досуга, предлагающий пожилым людям занятия по интересам. В ходе визита была достигнута договоренность проведения встречи пожилых жителей Ласнамяэ и Московского района в Таллинне.

Встреча педагогов в Санкт-Петербурге./ Lasnamäe linnaosavalitsus

"Считаю, что народная дипломатия играет неоценимую роль в развитии общества. С коллегами из Московского района мы запланировали совместные культурно-образовательные мероприятия, которые пройдут в Ласнамяэ. Успешный проект Петербургских и Таллиннских встреч вдохновляет нас проводить аналогичные "встречи" на уровне районов", - подвела итоги визита старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.