Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Смотрите, какой необычной может быть интерьер детской

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: popsugar.com

Обычно детские бывают голубыми или розовыми, но эта комната является редким, зато очень приятным исключением, пишет портал Kodu.

Эта детская декорирована в таких спокойных и нейтральных тонах, что, не будь здесь детской мебели и игрушек, вы ни за что бы не догадались, что это помещение предназначено для ребенка.

Фото: popsugar.com

Предметов мебели в комнате немного: детская кроватка для малыша, односпальная кровать для взрослого либо для того же малыша, когда он подрастет, комод с пеленальным столиком, торшер и кресло.

Фото: popsugar.com

Материалы, использованные в отделке помещения и в его оформлении, сплошь натуральные: дерево, кожа, хлопок. Причем все вещи и детали интерьера абсолютно функциональны.

Фото: popsugar.com

Наверх