Смотрите, какой необычной может быть интерьер детской
30 сентября 2017 г., 15:14
Обычно детские бывают голубыми или розовыми, но эта комната является редким, зато очень приятным исключением, пишет портал Kodu.
Эта детская декорирована в таких спокойных и нейтральных тонах, что, не будь здесь детской мебели и игрушек, вы ни за что бы не догадались, что это помещение предназначено для ребенка.
Фото: popsugar.com
Предметов мебели в комнате немного: детская кроватка для малыша, односпальная кровать для взрослого либо для того же малыша, когда он подрастет, комод с пеленальным столиком, торшер и кресло.
Фото: popsugar.com
Материалы, использованные в отделке помещения и в его оформлении, сплошь натуральные: дерево, кожа, хлопок. Причем все вещи и детали интерьера абсолютно функциональны.
Фото: popsugar.com