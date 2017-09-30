Смотрите, какой необычной может быть интерьер детской

Эта детская декорирована в таких спокойных и нейтральных тонах, что, не будь здесь детской мебели и игрушек, вы ни за что бы не догадались, что это помещение предназначено для ребенка.

Фото: popsugar.com

Предметов мебели в комнате немного: детская кроватка для малыша, односпальная кровать для взрослого либо для того же малыша, когда он подрастет, комод с пеленальным столиком, торшер и кресло.

Фото: popsugar.com

Материалы, использованные в отделке помещения и в его оформлении, сплошь натуральные: дерево, кожа, хлопок. Причем все вещи и детали интерьера абсолютно функциональны.