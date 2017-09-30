В популярных кормах для животных обнаружено вредное вещество
30 сентября 2017 г., 14:56
Латвийская продовольственно-ветеринарная служба приостановила распространение кормов для котов и собак двух производителей, так как в них обнаружен карбамид.
Приостановлено распространение корма для котов «Purina Pro Plan opti – light low fat rich in turkey» марки «Nestle Purina Petcare France» (номер партии 6358091101, срок годности 06.2018) и корма для собак «Sensitive adult lamb&rice» марки «Dr.Clauder solution for pets Gmbh» (номер партии 151, срок годности 31.05.2019), пишет Postimees.
Взяты образцы для повторных анализов, после получения результатов Продовольственно-ветеринарная служба примет решение о дальнейших действиях.