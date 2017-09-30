Сависаар: центристы не пускают меня на Таллиннское телевидение

«Какое-то время назад Таллиннское телевидение пригласило меня в две передачи, - написал Сависаар в Facebook. – Теперь я узнаю от Урми (Реинде – прим. ред.), что мне якобы запрещают принимать участие в передачах. Вроде как за этим стоят Симсон и Кландорф. Забавно, что в свое время мы пытались приглашать в передачи как можно более широкий круг людей. Теперь вы знаете, почему я стал с осторожностью относиться к Центристской партии».

«Пару дней назад у меня был вечер кино в центре культуры «Линдакиви». Мы смотрели фильм о Народном фронте, а тажке фильм Хеймара Ленка "Кровавые дома", - отмечает политик. - Когда я попытался разместить соответствующую информацию в ласнамяэской газете, то мне это не разрешили. Неужели мой давнишний друг Юферева (старейшина Ласнамяэ Мария Юферева – прим. ред.) приложила к этому руку?».

«Сегодня (в субботу) у меня состоялась встреча в Нарве. Меня пригласили сами нарвитяне. Почти сразу с улиц города исчезли плакаты, информировавшие о мероприятии, сетует он. – Мне тут нашептали, что за этим якобы стоит председатель горсобрания Ефимов».