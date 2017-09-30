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Внимание! По сходной цене продается насосная станция в центре Ласнамяэ

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Жители улицы Пунане наверняка узнают эту будку. Так вот, бывшая насосная станция площадью 132,4 квадратных метра в скором будущем может превратиться в жилой дом. Если, конечно, найдется покупатель.

Высота строения - семь метров десять сантиметров. В будку проведено электричество, подключение к водопроводу и канализации обойдется в 5000 евро. За сам объект просят 40 000. Земля, на которой стоит будка, площадью 342 м2 - приватизирована.

В крепостной книге указано назначение земли - промышленное. Однако, по словам маклера, с управой части города ведутся переговоры по поводу переоформления земли в коммерческую и разрешения на строительство бизнес-здания.

Вот в это может превратиться заброшенная будка. Фото: KV.EE

Более того, маклер пишет, что теоретически назначение земли можно изменить на жилую, а следовательно, превратить заброшенную будку в жилой дом. Но насколько это реально, неизвестно.

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