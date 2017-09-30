Квалификация Гран-при Малайзии осталась за Хэмилтоном

"Для Малайзии этот этап станет последним, но я никогда не видел здесь такой поддержки, такого количества болельщиков, - приводит слова Хэмилтона Motorsport-Magazin . - Мы не знали, как все пойдет сегодня. На тренировках Феттель был очень быстр, но нашим инженерам удалось переломить ход ситуации в свою пользу. Я удивлен, что смог завоевать поул, но я счастлив".

Вторым стал Кими Райкконен из "Феррари" (+0,045), а тройку замкнул пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+0,465). Добавим, что механики "Феррари" не успели закончить работу по замене двигателя до начала квалификации Себастьяну Феттелю, и в итоге немец будет стартовать с последней позиции, пишет Newsru.com.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят по решению команды не выступит на ближайших этапах чемпионата, его заменил француз Пьер Гасли, ставший 15-м (+2,482). Гонка Гран-при Малайзии состоится в воскресенье (начало в 10.00 по московскому времени).