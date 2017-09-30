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Разработано приложение для смартфона, чтобы сделать путь беженцев безопаснее

Rus.Postimees.ee
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Лагерь беженцев. Фото иллюстративное. | ФОТО: AFP/ap/reuters/scanpix

Приложение MigrantApp должно помочь беженцам избежать опасностей на пути к стране, где они могут запросить убежище. Разработку протестируют в Центральной Америке и Мексике, сообщает DW.com.

Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Госдепартамента США разработала приложение для смартфонов, которое должно помочь беженцам избежать различных рисков на пути в страну, где они собираются запросить убежище. Приложение под названием MigrantApp представили в Коста-Рике, передает агентство AFP в субботу, 30 сентября.

Основная цель разработки - предостеречь беженцев от маршрутов, где они могут столкнуться с преступниками и другими опасностями. Кроме того, через приложение можно будет получить "достоверные сведения о правовых возможностях", которые есть у беженцев, уточнили в МОМ. В MigrantApp, в частности, содержится информация о местах приема просителей убежища и о гуманитарных организациях, которые могут оказать им помощь. Все сведения будут доступны на английском, испанском и французском языках.

Тестирование приложения пройдет в ближайшие недели в центрально-американских странах и в Мексике. После этого планируется его распространение на другие регионы мира.

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