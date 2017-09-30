Разработано приложение для смартфона, чтобы сделать путь беженцев безопаснее

Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Госдепартамента США разработала приложение для смартфонов, которое должно помочь беженцам избежать различных рисков на пути в страну, где они собираются запросить убежище. Приложение под названием MigrantApp представили в Коста-Рике, передает агентство AFP в субботу, 30 сентября.

Основная цель разработки - предостеречь беженцев от маршрутов, где они могут столкнуться с преступниками и другими опасностями. Кроме того, через приложение можно будет получить "достоверные сведения о правовых возможностях", которые есть у беженцев, уточнили в МОМ. В MigrantApp, в частности, содержится информация о местах приема просителей убежища и о гуманитарных организациях, которые могут оказать им помощь. Все сведения будут доступны на английском, испанском и французском языках.

Тестирование приложения пройдет в ближайшие недели в центрально-американских странах и в Мексике. После этого планируется его распространение на другие регионы мира.