Два российских производителя выпустят электрокары в 2018 году

Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Яндекса", сообщает Autonews.ru . Что это за компании, он не уточнил.

Замминистра добавил, что поддержку этому проекту оказывает Минпромторг, а государство вместе с компанией "Россети" прорабатывает создание инфраструктуры для электрокаров, пишет Newsru.com.

В мае глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал агентству "Москва", что в Москве к 2020 году может появиться в продаже "народный" электромобиль, "в том числе и российский, так как отечественные конструкторские бюро в это дело вовлечены, и есть уже несколько рабочих групп".

"Главное - он должен быть доступен по цене, все остальное - вопрос времени", - отметил чиновник. По его словам, электрокары для столицы должны иметь компактный кузов "типа smart" с запасом аккумуляторов на 200 километров пути.

Также Кульбачевский пообещал, что к 2020 году в Москве будет создана необходимая сеть зарядных станций для электромобилей.

Правительство РФ в этом году утвердило изменения в Правила дорожного движения, введя в них новые термины "электромобиль" и "гибрид", а также соответствующие дорожные знаки и разметки.