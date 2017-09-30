Картина дня: изнасилование на пароме Tallink, заскучавшая Ангела Меркель и полицейская погоня

В ходе погони полиции пришлось прострелить колесо пытавшемуся скрыться автомобилю

Поздно вечером в пятницу сотрудникам полиции пришлось воспользоваться огнестрельным оружием, чтобы задержать автомобиль, водитель которого проигнорировал требование остановиться. Читайте далее...

Сравнение: самую дешевую продуктовую корзину столицы предлагает не ЛиПо

Если посмотреть на общую стоимость продуктовой корзины, то может показаться, что в столичном ЛиПо товары можно купить существенно дешевле, но при более тщательном изучении исходных данных можно заметить, что в столичном муниципальном магазине не предлагают куриное филе, которое автоматически увеличивает стоимость продуктовой корзины на четыре евро. Читайте далее...

Отдыхай в Эстонии: Меркель заснула во время речи Керсти Кальюлайд

Журналисты финского издания Iltalehti обратили внимание на то, что во время речи президента Эстонии Керсти Кальюлайд на проходящем в Таллинне цифровом саммите ЕС канцлер Германии Ангела Меркель задремала. Читайте далее...

Обитателей эстонских тюрем ожидает неприятный сюрприз

Начиная с воскресенья, 1 октября, в эстонских тюрьмах курение окажется под запретом. Запрет распространяется не только на заключенных, но и всех, кто находится в стенах исправительного заведения. Читайте далее...

В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения Sibul 2017

В Эстонии в субботу стартовали учения военизированной добровольческой организации "Кайтселиит" (Kaitseliit) Sibul 2017 ("Лук-2017"). Читайте далее...

Оказавшиеся в беде в Швейцарии эстонские альпинисты спаслись благодаря параплану

Вечером 17 сентября из-за сильного шторма двое эстонцев оказались в западне на швейцарской горной вершине Юнгфрау. Им пришлось провести ночь в непростых погодных условиях. Янно Рясса – один из участников похода – рассказал телеканалу TV3, как им удалось остаться в живых. Читайте далее...

На круизном пароме Tallink изнасиловали молодую пассажирку

Шведская полиция сегодня в Стокгольме в порту Вяртахамн взяла под стажу финна, которого подозревают в изнасиловании пассажирки на пароме принадлежащем компании Tallink Baltic Princess на линии Турку-Стокгольм. Читайте далее...

Пошла собирать ягоды и не вернулась: вертолет спас заблудившуюся жительницу Эстонии

Вчера вечером полиция искала в Пярнумаа на болоте Ряяма заблудившуюся 80-летнюю женщину. Женщину нашел и доставил в больницу вертолет. Читайте далее...

Кандидат от cоюза Сависаара признался, что разрисовал пункт обмена шприцев

Кандидат в Таллиннское горсобрание от Союза Сависаара и «Делового Таллинна» Дмитро Гаевой сообщил в соцсетях, что именно он разрисовал открывшийся в Пыхья-Таллинне пункт обмена шприцев на улице Ситси. Читайте далее...

Свен Миксер: пикет EKRE против Ангелы Меркель послужил интересам только России

Организованный Консервативной народной партией (EKRE) пикет в пятницу по случаю прибытия в Таллинн канцлера ФРГ Ангелы Меркель на самом деле послужил интересам только России, считает министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Читайте далее...