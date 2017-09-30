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С 2018 года подросткам понадобится разрешение родителей для входа в соцсети

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Pacific Press/Pacific Press/Sipa USA

Новое правило, которое вступит в силу во всех странах Евросоюза, будет касаться детей в возрасте до 13 или 16 лет.

В будущем несовершеннолетним для входа в соцсети потребуется разрешение родителей, пишет Yle.

Новое правило, которое является частью постановления о защите данных на территории Евросоюза, вступит в силу в следующем году.

Новое ограничение касается подростков в возрасте до 16 лет, но страны ЕС могут самостоятельно изменить нижний возрастной порог до 13 лет. В Финляндии многие службы по защите детей выступают за то, чтобы ограничение касалось только детей до 13 лет, так как в противном случае нововведение может слишком сильно ограничивать право несовершеннолетних пользоваться интернет-сервисами.

Согласие родителей понадобится, в частности, для получения доступа к социальным СМИ и мобильным приложениям, которые собирают данные пользователей.

Пока неизвестно, каким образом интернет-компании будут собирать разрешения.

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