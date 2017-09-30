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Сувениры туриста вызвали хаос во французском порту

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Philippe Lissac / GODONG/picture-alliance / Godong

Британский турист вызвал хаос в одном из портов нормандского региона Франции, попытавшись пронести на паром сувениры - три неразорвавшихся снаряда времен Второй мировой войны, пишет Apollo со ссылкой на The Local.

Из-за «сувениров» пришлось эвакуировать паромный терминал в порту Уистреама, на место происшествия вызвали саперов, пишет Rus.Tvnet.

Мужчина в возрасте примерно 40 лет в пятницу пытался пронести снаряды на паром компании Brittany Ferries, который готовился к отплытию в Великобританию.

Снаряды мужчина положил в свой чемодан.

Он пояснил свои действия тем, что является коллекционером памятных предметов Второй мировой войны, сообщает BFM TV.

Туриста задержала полиция, которой предстоит выяснить, каким образом снаряды оказались у него.

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