Сувениры туриста вызвали хаос во французском порту

Из-за «сувениров» пришлось эвакуировать паромный терминал в порту Уистреама, на место происшествия вызвали саперов, пишет Rus.Tvnet.

Мужчина в возрасте примерно 40 лет в пятницу пытался пронести снаряды на паром компании Brittany Ferries, который готовился к отплытию в Великобританию.

Снаряды мужчина положил в свой чемодан.

Он пояснил свои действия тем, что является коллекционером памятных предметов Второй мировой войны, сообщает BFM TV.

Туриста задержала полиция, которой предстоит выяснить, каким образом снаряды оказались у него.