Банки не допустят перегрева рынка недвижимости

Считается, что рынок активен, потому что банки накачивают его кредитными деньгами, но фактически, в даннной ситуации на рынке, банки следует за это благодарить. Дело в том, что из-за отсутствия общих правил регулирования кредитной политики банки достаточно консервативны при кредитовании и, таким образом, удерживают рынок недвижимости от перегрева, читаем в Äripäev.

Секторы недвижимости по-прежнему вполне контролируемы, да и местный рынок способен регулировать себя сам. Например, несколько лет назад произошла корректировка цен в секторе жилой недвижимости, а в настоящее время идет корректировка цен складских и производственных площадей. Наибольшие риски связаны сейчас с коммерческой недвижимостью (например, с офисными помещениями), куда вкладывают деньги различные фонды, которым все равно, во что инвестировать.

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