Планируйте маршрут заранее: из-за народного бега Пайде-Тюри дороги будут закрыты для движения
30 сентября 2017 г., 19:09
В воскресенье в Ярвамаа из-за народного бега Пайде-Тюри будет изменена организация дорожного движения, пишет Virumaa Teataja.
С 11.30 до 14.30 для движения на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру будет закрыт отрезок дороги Пайде Тюри с 77 км до 88 км.
В сторону Пайде-Тюри объезд будет осуществляться по маршруту Реопалу-Вяатса-Саатре-Локута-Тюри.
В сторону Тюри-Пайде объезд будет проходить по улице Виедеманни, улице Кунгла и через шоссе Тюри-Вяартса и Вяартса-Реопалу-Пайде.
Из-за объезда путь увеличится на семь километров.