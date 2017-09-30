Лидеру «Христианского государства» предъявлено обвинение

Волк напомнила, что обвинение предъявлено в рамках дела, "возбужденного по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров".

Соратников Калинина, в том числе его брата, обвиняют еще по одному делу - о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя.

В конце сентября СМИ узнали, что Александр Калинин был судим за убийство, разбой и подделку документов. Как выяснилось, в мае 2003 года он был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима за совершенные в Норильске преступления.

Организация "Христианское государство - Святая Русь" несколько месяцев назад разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". Отмечалось, что любой баннер или афиша картины будут рассматриваться активистами как "желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому Майдану".

В своем комментарии по поводу сложившейся ситуации пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что "Христианское государство - Святая Русь" не зарегистрировано Минюстом и, "по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов".

В феврале 2017 года один из членов организации Мирон Кравченко, которого называют пресс-секретарем и главой центрального отдела, рассказывал в интервью псковскому изданию, что в "Христианское государство" входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться. "Их тысячи", - заверял Кравченко. Он отмечал, что организация не связана с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, которая ведет активную кампанию против "Матильды".

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о романе балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Премьера "Матильды" состоится в Петербурге 23 октября.