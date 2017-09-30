Дело о клоуне-убийце: преступник попался в США спустя 27 лет

По этому делу арестована 54-летняя Шейла Кин, которая спустя 12 лет после убийства вышла замуж за вдовца Уоррен. Ее задержали в штате Виргиния, когда она ехала в машине с супругом, пишет "Интерфакс".

В течение десятилетий у следователей не было достаточных улик, и дело ушло в архив нераскрытых, пока в 2014 году офис шерифа вновь им не занялся. Свидетели напомнили, что, по слухам, у мужа Марлин Уоррен Майкла был роман на стороне с Шейлой Кин, на которой он женился в 2002 году.

Предполагаемая убийца в костюме клоуна и с раскрашенным лицом позвонила в дверь Марлин Уоррен, в руках она держала связку воздушных шаров. Она отдала шары своей жертве и выстрелила ей в лицо.

Владельцы магазина карнавальных костюмов узнали в Шейле Кин покупательницу, которая приобрела наряд клоуна. На одном из шаров было написано "Ты лучший" - такие продавались лишь в одном магазине в городе. Сотрудники супермаркета описали женщину, похожую на Кин, которая купила шары за несколько часов до убийства.

О том, что подозреваемая купила костюм, было известно и 27 лет назад. Но тогда женщина объяснила, что приобрела его для рекламной акции своей фирмы по продаже подержанных автомобилей. Полиция не смогла найти прямых улик, достаточных для ареста.

В 2017 такие улики появились, кроме того, помогла недоступная в 1990 году технология анализа ДНК. Следственная группа не уточняет, какие именно ДНК-тесты проводились, однако ранее сообщалось, что в машине, на которой уехал преступник, были найдены волосы и нитки.

Кин предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Ее экстрадируют во Флориду, местный прокурор пока не сообщил, будет ли он требовать для нее высшей меры. Майклу Уоррену пока не предъявлены никакие обвинения.