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На пожарную безопасность в домах Эстонии выделят 3 млн евро

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Государство поддержит жителей страны с ремонтом систем отопления. Общий бюджет проекта "Пожарная безопасность в домах" вместе с вкладом органов местных самоуправлений составит 3 млн евро.

Только за минувший год в Эстонии в пожарах погибли 39 человек, в четверти случаев возгорания произошли из-за неисправности системы отопления в жилых домах, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". Самая распространенная проблема – разрушенные дымоходы.

Помощь смогут получить те семьи и хозяйства, у которых нет материальной возможности привести в порядок системы отопления в своих домах.

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