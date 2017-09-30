На пожарную безопасность в домах Эстонии выделят 3 млн евро

Только за минувший год в Эстонии в пожарах погибли 39 человек, в четверти случаев возгорания произошли из-за неисправности системы отопления в жилых домах, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". Самая распространенная проблема – разрушенные дымоходы.

Помощь смогут получить те семьи и хозяйства, у которых нет материальной возможности привести в порядок системы отопления в своих домах.