Фото: в Польше завели дело из-за таблички, дискриминирующей украинцев

Представитель окружной прокуратуры Иоанна Бирановська-Сохальска заявила, что ведомство автоматически инициировало следствие по этому делу, сразу после появления соответствующей информации в СМИ.

Владелец магазина Ежи Битель распорядился снять табличку и извинился за нее. По его словам, она должна была иметь другое содержание.

Он признался, что решение о вывешивании таблички было эмоциональным, поскольку имели место случаи краж в магазине, совершенные украинцами. В то же время, он отметил, что не ожидал, что это дело обретет такой широкий резонанс в Польше.