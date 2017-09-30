Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: в Польше завели дело из-за таблички, дискриминирующей украинцев

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: facebook

Окружная прокуратура в городе Щецин на северо-западе Польши открыла производство против владельца магазина Bimex за размещение на входе таблички с надписью "Внимание! Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке", пишет Укринформ.

Представитель окружной прокуратуры Иоанна Бирановська-Сохальска заявила, что ведомство автоматически инициировало следствие по этому делу, сразу после появления соответствующей информации в СМИ.

Владелец магазина Ежи Битель распорядился снять табличку и извинился за нее. По его словам, она должна была иметь другое содержание.

Он признался, что решение о вывешивании таблички было эмоциональным, поскольку имели место случаи краж в магазине, совершенные украинцами. В то же время, он отметил, что не ожидал, что это дело обретет такой широкий резонанс в Польше.

Наверх