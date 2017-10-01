Во Франции во время футбольного матча рухнули заграждения на трибуне: пострадали 29 человек

На стадионе во французском городе Амьен по меньшей мере 29 человек получили травмы в результате падения с трибуны после обрушения защитных заграждений. Инцидент произошел вечером в субботу, 30 сентября 2017 года, во время футбольного матча французской первой лиги между командами "Амьен" и "Лилль", передает DW.
По данным спасательной службы города, четверо пострадавших получили серьезные травмы, однако их жизни ничего не угрожает, сообщает РБК.
Обрушение защитных заграждений произошло в секторе с болельщиками "Лилля" на 16-й минуте матча, когда команда гостей забила гол.
Болельщики настолько активно праздновали взятие ворот, что защитные заграждения обвалились и фанаты упали вниз с высоты около метра. Причина обрушения заграждений пока не установлена.
Матч между командами после инцидента пришлось прекратить.