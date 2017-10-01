Две женщины и младенец попали в ДТП из-за трупа енотовидной собаки

ДТП произошло на втором километре шоссе Йыхви-Васкнарва. 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW X5, пытаясь избежать наезда на мертвую енотовидную собаку, труп которой лежал на проезжей части, выехала в канаву. Автомобиль перевернулся набок.

Водителя автомобиля и пассажиров, 27-летнюю женщину и трехмесячную девочку, доставили в больницу на осмотр.