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Две женщины и младенец попали в ДТП из-за трупа енотовидной собаки

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня ночью в 00.25 в Ида-Вирумаа в волости Йыхви произошло ДТП, в котором автомобиль выехал в канаву.

ДТП произошло на втором километре шоссе Йыхви-Васкнарва. 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW X5, пытаясь избежать наезда на мертвую енотовидную собаку, труп которой лежал на проезжей части, выехала в канаву.  Автомобиль перевернулся набок.

Водителя автомобиля и пассажиров, 27-летнюю женщину и трехмесячную девочку, доставили в больницу на осмотр.

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