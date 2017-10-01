В Австрии запретили закрывать лицо: штраф 150 евро

Кроме традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов, под запрет, в частности, подпадают медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы, сообщает портал DW.com.

Исключения распространяются на использование подобных элементов по медицинским показаниям, во время исполнения профессиональных обязанностей, а также, к примеру, на народных гуляниях и карнавалах.

Полиция, отмечает австрийское издание, намерена использовать закон для борьбы с гражданами, уклоняющимися от идентификации личности. Для начала им будет предложено снять запрещенный к ношению предмет одежды. В случае отказа нарушителю грозит штраф в размере до 150 евро.

Подобный запрет на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды действует во Франции и Бельгии с 2011 года. Более того, летом 2016 года мэры нескольких курортных городов Франции запретили мусульманкам носить буркини - полностью закрытые купальники с платками.