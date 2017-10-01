Полиция опубликовала видео столкновения с автомобилем Audi во время погони

В пятницу, 29 сентября, около 20.59 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Лоо находится автомобиль, водитель которого может быть пьян. В 21.07 патруль заметил подпадавший под описание легковой автомобиль, который на глазах у полицейских попал в небольшое ДТП – врезавшись в ограду. Водитель машины проигнорировал требование стражей порядка остановиться.

Когда машина полиции попыталась обогнать преследуемого, чтобы перегородить ему дорогу, удиравший водитель совершил резкий маневр, попытавшись столкнуть автомобиль стражей правопорядка с дороги.

Чтобы остановить преследуемого, в 21.19 полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Предупредительный выстрел был сделан вдали от людей и каких-либо строений. Водитель Audi продолжил путь, поэтому стражи порядка прострелили колесо его автомобиля.

Несмотря на спущенное колесо, погоня продолжалась еще некоторое время. Полицейские приняли решение остановить нарушителя с помощью патрульной машины.

В 21.20 полицейский автомобиль въехал в заднее крыло Audi, в результате чего автомобиль занесло и вынесло на обочину. Полицейские доставили в участок 30-летнего мужчину, не имевшего водительских прав, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.