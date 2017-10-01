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Объем пассажирских перевозок вырос

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Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Поезд Elron. | ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 5,1% (30000 человек) до 615 000 пассажиров.

Такие данные корреспонденту портала Rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с июлем в августе объем пассажирских перевозок вырос на 6% или на 35 000 человек.

Августовский показатель пассажиропотока стал рекордным для этого месяца за последние 16 лет. Выше он был лишь в августе 2000 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 645 000 пассажиров.

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