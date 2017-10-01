Объем пассажирских перевозок вырос1
1 октября 2017 г., 10:44
Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 5,1% (30000 человек) до 615 000 пассажиров.
Такие данные корреспонденту портала Rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с июлем в августе объем пассажирских перевозок вырос на 6% или на 35 000 человек.
Августовский показатель пассажиропотока стал рекордным для этого месяца за последние 16 лет. Выше он был лишь в августе 2000 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 645 000 пассажиров.