Такие данные корреспонденту портала Rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с июлем в августе объем пассажирских перевозок вырос на 6% или на 35 000 человек.

Августовский показатель пассажиропотока стал рекордным для этого месяца за последние 16 лет. Выше он был лишь в августе 2000 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 645 000 пассажиров.