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Пьяный мужчина пытался задушить двух подростков

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Claire Deprez/Repoters/Scanpix

34-летний Марко из Пярну отправится в тюрьму из-за того, что напал на двух подростков и пытался их задушить.

Инцидент произошел 5 мая в Пярну. Пьяный Марко ругался с другим пьяным мужчина. Наблюдавшие за этим 13-летний и 14-летний юноши решили вмешаться. В ответ на это Марко стал агрессивным, схватил одного из подростков за горло и стал его душить, пишет Pärnu Postimees.

Когда другой юноша попытался спасти друга, то Марко схватил его свободной рукой за горло. К счастью, мужчине не удалось нанести подросткам серьезные травмы.

13 сентября Пярнуский уездный суд приговорил Марко к шести месяцам тюрьмы. Поскольку у Марко не истек условный срок за другое преступление, то он должен будет провести в тюрьме в итоге год и три месяца.

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