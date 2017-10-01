Пьяный мужчина пытался задушить двух подростков

Инцидент произошел 5 мая в Пярну. Пьяный Марко ругался с другим пьяным мужчина. Наблюдавшие за этим 13-летний и 14-летний юноши решили вмешаться. В ответ на это Марко стал агрессивным, схватил одного из подростков за горло и стал его душить, пишет Pärnu Postimees.

Когда другой юноша попытался спасти друга, то Марко схватил его свободной рукой за горло. К счастью, мужчине не удалось нанести подросткам серьезные травмы.

13 сентября Пярнуский уездный суд приговорил Марко к шести месяцам тюрьмы. Поскольку у Марко не истек условный срок за другое преступление, то он должен будет провести в тюрьме в итоге год и три месяца.