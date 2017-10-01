Народный забег внесет поправки в дорожное движение

С 11.30 до 14.30 для движения на шоссе Пярну -Раквере-Сымеру будет закрыт отрезок дороги Пайде Тюри с 77 км до 88 км.

В сторону Пайде-Тюри объезд будет осуществляться по маршруту Реопалу-Вяатса-Саатре-Локута-Тюри.

В сторону Тюри-Пайде объезд будет проходить по улице Виедеманни, улице Кунгла и через шоссе Тюри-Вяартса и Вяартса-Реопалу-Пайде.

Из-за объезда путь увеличится на семь километров.