Референдум в Каталонии - что нужно знать о нем

Как возникло каталонское сепаратистское движение?

Территория нынешней Каталонии входит в состав Испании с XV века. Каталонские националисты десятилетиями пытались добиться от центральных властей предоставления региону более широкой автономии, однако призывы к полному отделению от Мадрида звучат здесь лишь с 2010 года. Основной аргумент националистов заключается в том, что каталонцы являются отдельным народом с отличными от испанцев языком, культурой и историей. По их мнению, создание независимого государства поможет защитить каталонцев от натиска испанского языка и культуры.

С 1939 по 1975 годы, во времена правления испанского диктатора Франсиско Франко, каталонский национализм жестко подавлялся. Но после принятия демократической конституции Испании в 1979 году региону был предоставлен статус автономии. На данный момент у каталонцев есть свое собственное правительство, парламент и силы полиции.

Националистические настроения в Каталонии вновь усилились в 2010 году, после того как Конституционный суд Испании отменил некоторые положения заключенного ранее договора между Барселоной и Мадридом. В частности, суд выступил против придания региону большей финансовой независимости и постановил, что каталанский язык не должен иметь преимущество перед кастильским, на котором говорит большинство испанцев. Кроме того, суд указал на отсутствие правовой основы для того, чтобы считать каталонцев отдельной нацией.

Это повлекло за собой массовые протесты националистически настроенных граждан, кульминацией которых стало проведение в Каталонии так называемого консультативного опроса о независимости в 2014 году. 80 процентов его участников проголосовали за отделение региона от Испании. Однако большая часть имеющих право голоса каталонцев так и не пришли на избирательные участки, поскольку Конституционный суд ранее признал проведение подобного референдума незаконным. По этой причине опрос носил неформальный характер и не имел юридической силы.

Тем не менее в ноябре 2015 года парламент Каталонии, где сепаратисты представляли большинство, принял резолюцию об отделении от Испании в течение 18 месяцев. В июне 2017 года президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил о проведении референдума 1 октября, а в начале сентября местный парламент принял специальный закон, открывающий региону путь к независимости.

При этом одним из главных аргументов сторонников независимости стал и тот факт, что Каталония является одним из наиболее экономически развитых регионов Испании: на сегодняшний день автономия обеспечивает пятую часть ВВП страны. Власти региона традиционно жалуются на то, что Каталония ежегодно отчисляет в госбюджет на 10 млрд евро больше, чем получает из него. В свою очередь их оппоненты отмечают, что это справедливо: на их взгляд, более богатые регионы должны придерживаться принципа солидарности и субсидировать менее благополучные регионы страны.

Как на планы каталонцев отреагировал Мадрид?

Плебисцит 1 октября, признан Конституционным судом незаконным, поскольку испанская конституция не предусматривает выхода отдельных регионов из состава государства. Правительство Испании заявило, что любой ценой предотвратит проведение референдума. С середины сентября полиция конфисковала уже миллионы бюллетеней и оборудование для проведения голосования и задержала полтора десятка представителей региональной администрации. В Каталонию дополнительно стянуты тысячи полицейских и жандармов. Стражи порядка накануне референдума взяла под контроль тысячи школ, которые могут быть использованы как участки для голосования.